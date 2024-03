A Giovanbattista Cutolo e Francesco Pio Maimone saranno intitolati due centri giovanili a Napoli

Il 17enne che sparò a Giovanbattista Cutolo , il musicista 24enne conosciuto come Giogiò , è stato Condannato a 20 anni . A deciderlo è il tribunale dei minorenni di Napoli, il quale ha inflitto ... (news.robadadonne)

Daniela Di Maggio , mamma di Giovanbattista " GioGiò" Cutolo , punta il dito contro il padre del killer per il gesto della pistola fatto agli amici (notizie.virgilio)

La mamma di Giogiò dopo la sentenza: “Il killer di mio figlio non mi ha chiesto scusa. La mamma guardava il cellulare” - All’indomani della sentenza per il killer di Giovanbattista Cutolo, che dovrà scontare 20 anni di reclusioni, la mamma della vittima ha raccontato a Storie Italiane alcuni retroscena della giornata in ...vocedinapoli

Tensione dopo condanna killer Giogiò: padre fa il gesto della pistola - Parole pesanti, minacce verbali ed un gesto che non è passato inosservato: quello del padre del 17enne che, rivolgendosi, agli amici di Giovanbattista Cutolo ha mimato con le mani il gesto della ...internapoli

Chi era Francesco Pio Maimone e chi l’ha ucciso L’omicidio un anno fa agli chalet di Mergellina a Napoli - Ora sperano che il sacrificio del figlio “possa servire ai figli di questa città”. Parole che ricordano molto quelle della madre del 24enne Giovanbattista Cutolo, ucciso in circostanze simili, sempre ...tag24