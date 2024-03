A Firenze un corso per diventare restauratore totalmente gratuito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024), 20 marzo 2024 - UnperTecnico del Restauro di Beni Culturali (indirizzo manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee). È quello organizzato da Ambiente Impresa, l’agenzia formativa di Cna, in collaborazione con Scuola professionale edile e CPT di, CNA formazione e Impresa Giuseppe Bartoli. Ilperché finanziato dalla Regione Toscana e inserito nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione per l’autonomia dei giovani, prevede 2700 ore di lezione tra aula e stage che si svolgeranno aa partire da aprile 2024. Ilè rivolto a 15 persone maggiorenni, residenti in Italia, senza contratto di lavoro, in possesso del diploma ...