A che ora giocano Berrettini e tutti gli italiani oggi a Miami | programma ATP e WTA | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Si preannuncia una giornata campale per l’Italia, con la bellezza di 8 giocatori (3 donne e 5 uomini) impegnati al primo turno delOpen 2024, torneo combined di categoria 1000. Sul cemento della Florida la pattuglia azzurra proverà a ben figurare, in attesa dell’ingresso in gara dal secondo turno delle teste di serie Jannik Sinner, Lorenzo Musetti (appena diventato papà) e Jasmine Paolini. Fari puntati nel frattempo quest’sul big match del campo centrale tra il rientrante Matteo(reduce dalla finale nel Challenger di Phoenix dopo la lunga pausa per infortunio) e l’ex numero 1 al mondo Andy Murray, ma non mancano degli spunti d’interesse anche nelle altre sfide odierne degliin quel diGardens. Incontro complicato per Elisabetta Cocciaretto contro la pluricampionessa ...