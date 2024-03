4 rituali per festeggiare l’equinozio di primavera e dare il benvenuto alla bella stagione

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Nel delicato equilibrio tra luce e oscurità, tra il calore del giorno e la freschezza della notte, si insinua un momento magico:di. In questo istante sospeso nel tempo, la natura si prepara a risvegliarsi dal suo sonno invernale, mentre il cielo si tinge di sfumature di speranza e rinascita.dinon è solo un evento astronomico, ma un portale verso un nuovo inizio, un invito a contemplare la bellezza della rinascita e la forza della natura che si rinnova. È un momento carico di significato spirituale, in cui l’equilibrio cosmico si riflette nel nostro intimo, spingendoci a cercare armonia e rinascita dentro di noi. Per trarre il massimo beneficio da questo momento di trasformazione, molte persone si rivolgono ai riti pagani, antichiche ...