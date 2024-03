23 insegnamenti per essere felici

Imparare a tirare colpi nel modo giusto, per non disperdere energia, ma anche a incassarli o a schivarli: la Boxe come maestra di vita ? Un business coach e un pugile professionista dicono di sì. Ecco ... (vanityfair)

Qualcosa di cui gioire e qualcosa da cui imparare. È raro che le Elezioni siano un gioco in cui tutti vincono. Eppure, a ben vedere, quelle appena celebrate in Abruzzo si prestano a questa ... (tg24.sky)

Andrea Mancini ricorda Joe Barone: "Hai creduto in me" - Grazie per i tuoi insegnamenti, per i consigli e soprattutto grazie per aver creduto in me - scrive Andrea Mancini - Voglio ricordarti con quel sorriso che regalavi a tutti già ai tempi dei Cosmos, ...primocanale

Porte aperte alla Sapienza, oggi il via alle giornate di orientamento (per la prima volta a marzo). Ecco il programma - Oltre 300 corsi di laurea, di cui 37 in lingua inglese. Duecento master, di primo e secondo livello, 86 scuole di specializzazione, più di 90 dottorati di ricerca. È solo una ...ilmessaggero

Teatro cerca casa, in scena a Portici «Andrà tutto… boh» e «Per amore» ispirato ai brani di Roberto Vecchioni - Doppio appuntamento con Il Teatro cerca Casa di Manlio Santanelli, la rassegna di spettacoli itineranti negli appartamenti privati. Sabato 23 marzo a Portici alle 20 va in scena ...ilmattino