20 marzo | oggi l’equinozio di primavera E la notte di Pasqua scatta l’ora legale

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Firenze, 202024 - L’inverno è finito:, 20, entra la. In anticipo secondo la tradizione, che fissa la data di inizio il 21. In realtà non c’è una data precisa, ma oscilla tra il 19 e il 21.Cos’è e a che oradidi, che cade, è un giorno caratterizzato da 12 ore di luce e 12 di buio, proprio comedi autunno. In realtà, più che indicare una intera giornata, è un momento astronomico preciso, un singolo istante. Quello cioè in cui il Sole attraversa l'equatore celeste, che può essere considerato come la proiezione della linea dell'equatore terrestre sulla sfera celeste: ...