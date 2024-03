Zelensky | in marzo Mosca ha lanciato 900 bombe guidate

Sarà un tour-de-force senza precedenti. Kiev , Washington, Toronto. Giorgia Meloni si gioca tutto in una settimana. C?è in ballo il sostegno dell?Italia all?Ucraina... (ilmattino)

Russia, dopo la vittoria Putin apre al negoziato con l’Ucraina e vuole Macron come mediatore - Così è anche oggi, in particolare alla vigilia delle elezioni in Russia, quando in un’intervista televisiva Macron rispose con un secco “sì” alla proposta di mediare negli eventuali negoziati tra ...quifinanza

Weber, Salvini sulla Russia "fuori dalla realtà o mente" - ricordando anche il ruolo della premier italiana nell'ultimo meeting virtuale G7 del 24 febbraio da Kiev, insieme al presidente ucraino Zelensky. (ANSA).altoadige

Nato, i soldati sono già in Ucraina: ecco quali Paesi li hanno inviati, quanti sono e che ruolo hanno - Presidio storico In realtà, come ha ricordato il 10 marzo scorso il presidente ceco Petr Pavel ... Non in unità di combattimento ma come istruttori per l'esercito esercito di Zelensky. Il riferimento ...ilgazzettino