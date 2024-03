Zaffaroni | Ora la testa conta più della tecnica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024) SALÒ (Brescia) La FeralpiSalò ha dimostrato con il Parma di essere decisa a giocare fino in fondo tutte le carte a sua disposizione per conquistare una salvezza nella quale, nonostante la delicata posizione in classifica, i gardesani credono sempre di più. In effetti la squadra diha giocato aalta con la primaclasse e, alla fine, è rimasta a mani vuote sostanzialmente a causa di due ingenuità, che le hanno impedito di raccogliere un risultato positivo che sarebbe stato ampiamente meritato. A questo punto mancano otto partite alla conclusioneregular season e, se è vero che la salvezza diretta (distante sette lunghezze) appare un traguardo assai complicato, la matricola verdeblù è tornata pienamente in corsa per acciuffare i play out, che si trovano solo quattro punti più sopra. Il ...