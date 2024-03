YouTube si affida agli utenti per correggere gli errori nei sottotitoli

Una nuova feature di ricerca basata sull'intelligenza artificiale nelle scorse ore è arrivata Anche su YouTube Music L'articolo Anche YouTube Music si affida all’IA per trovare le canzoni proviene ... (tuttoandroid)

DGV Travel: il web tour operator cresce nel settore grazie ai viaggi su misura: Chi si affida a DGV Travel può usufruire di un consulente di viaggio dedicato da contattare via ... Instagram, Facebook e YouTube. Inoltre, come rilevato anche da Michele Vignieri, ' la maggiore ...

NAOS si affida a Labelium per la sua nuova strategia digitale: ... Meta (Facebook e Instagram), TikTok, YouTube e Spotify . Tra i servizi offerti non mancano la creazione di una strategia social a tutto tondo e la gestione della community per dare valore agli ...