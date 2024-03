WTA Miami 2024 | Lucia Bronzetti esce al primo turno contro l’americana Townsend

(Di martedì 19 marzo 2024) Si ferma subito il cammino diBronzetto nel torneo WTA 1000 di. La tennista romagnola è stata sconfitta neldalTaylor, numero 72 della classifica mondiale, in rimonta in tre set con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 dopo due ore e otto minuti di gioco. Una partita che ha vistochiudere con 5 ace e 4 doppi falli, ottenendo il 70% dei punti con la prima ed il 47% con la seconda, soffrendo tantissimo con questo colpo nei due set persi. Nelset si segue l’andamento dei servizi. Nel terzo gamesalva una palla break, mentre nel sesto èa salvarne due. L’azzurra, però, ria strappare il servizio all’avversaria nell’ottavo gioco e ...

Il montepremi e il prize money del Wta 1000 di Miami 2023, prestigioso evento in programma dal 19 al 31 marzo. Tutte le top players sono pronte a darsi battaglia sotto il sole della Florida, dove ... (sportface)

Il Miami Open perde una delle sue protagoniste. La britannica Emma Raducanu si ritira per problemi alla schiena , in particolare alla zona lombare. Uno stop dettato più d alla prudenza che dall’entità ... (sportface)

Sabalenka in campo a Miami: novità sulla morte di Koltsov | VIDEO - Aryna Sabalenka ha deciso di non rinunciare alla partecipazione al Miami WTA nonostante la morte del compagno Konstantin Koltsov. La numero due del mondo, infatti, ha deciso di non cancellarsi dal ...tag24

Wta Miami, Bronzetti eliminata: Townsend vola al secondo turno - Debutto con sconfitta per la 25enne romagnola che cade in tre set contro la padrona di casa: la classe 1996 di Chicago si impone 3-6, 6-3, 6-4 dopo oltre due ore di partita ...corrieredellosport

WTA Miami 2024, Lucia Bronzetti subito out: al secondo turno va Townsend - Lucia Bronzetti out al primo turno del WTA Miami 2024 contro Townsend: l'italiana perde in rimonta al terzo set ...tag24