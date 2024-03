Wmo | ondate di calore quotidiane sul 32% dei mari nel 2023

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Ledisugli oceani hanno superato tutti i record nel. L'anno passato quasi un terzo degli oceani, il 32%, è stato colpito quotidianamente da un'ondata di, contro il record precedente del 2016, il 23%. Alla fine dell'anno, oltre il 90% degli oceani aveva registratodiin qualche momento durante l'anno. Lo rivela l'Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) in un nuovo rapporto. Le temperature medie deiin superficie hanno superato i record precedenti da aprile in avanti, con margini particolarmente elevati a luglio, agosto e settembre. Il Mediterraneo ha sperimentato per il 12esimo anno consecutivo una copertura quasi completa da parte delledi. Anche l'acidificazione degli ...