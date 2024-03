Will & Grace | Eric McCormack su Will | “Oggi non potrei interpretarlo” | e spiega perché

(Di martedì 19 marzo 2024), noto ai più per il ruolo di, l’avvocato gay in, ha affrontato, nel corso di un’intervista a una stazione radio britannica, l’annoso dilemma relativo alla legittimità di far interpretare personaggi gay ad attori etero, o viceversa;, eterosessuale, non si è nascosto, dicendo che probabilmente, seuscisse, il ruolo dinon potrebbe mai essere suo, e che per quanto lo riguarda, una parte dovrebbe assegnata all’interprete più adatto, a prescindere dal suo orientamento sessuale. Ecco le sue parole, riportate da CNN: “Credo proprio che al momento del ...

Ieri notte è andata in scena una nuova puntata di NXT. Tra i protagonisti Trick Williams che ha fatto il suo ritorno in quel di Roadblock in cerca di vendetta aggredendo l’ex amico Carmelo ... (zonawrestling)

La star di Will & Grace difende gli attori etero in ruoli gay: «Fa parte del lavoro» - Attori etero dovrebbero interpretare personaggi gay Uno dei diretti interessati, star di Will & Grace, ha detto la sua ...bestmovie

Moove secures USD $100 million Series B round - The round included new investment from Uber and participation by existing investors including Mubadala and valued Moove at $750m, further validating the company’s business model The investment Will ...ansa

The Convivial Laboratory – the Camp e Temporary Home - ASPETTANDO WE Will DESIGN – the Convivial Laboratory BASE Milano presenta The Convivial Laboratory – the Camp e Temporary Home Due ...politicamentecorretto