Vuelle | la gioia della famiglia Cinciarini Papà Franco | Che imprese i miei due figli

(Di martedì 19 marzo 2024) "Ho cerchiato il calendario sul 17 marzo, perché non è sempre festa. A volte bisogna anche buttare giù magoni", dice, il padre di Andrea e Daniele. Il primo è stato l’asso nella manicaCarpegna Prosciutto per battere la Virtus Bologna, ed il secondo, Daniele, ha vinto la coppa Italia di serie A2 perché con il suo Forlì ha battuto l’altra bolognese e cioè la Fortitudo con un tiro da tre che ha ammazzato la partita nel finale. Partiamo con Andrea... "Ci siamo parlati mentre in auto raggiungeva Milano per ricongiungersi alla. Fa tutte le volte così. Gli dico sempre che non è atletico, ha braccia lunghe, ma è un metro e 93 ed anche il sensoposizione. E quel rimbalzo preso alla fine è stato decisivo". Ma lala ...