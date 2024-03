Volley B1 donne Troppa Clai a Ozzano Secondo ko di fila

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) FatroImola 3 (17-25, 25-16, 21-25, 19-25) FATRO : Bondavalli 8, Monaco 11, Pavani 8, Casini 19, Guerra 2, Pedrazzi 5, Righi (L1); Ghiberti, Coco, Colle, Carnevali (L2). Non entrate: Ndiaye, Ferrari. All. Turrini.IMOLA: Cavalli 2, Cammisa 11, Migliorini 11, Rubini 14, Esposito 14, Rizzo 10, Mastrilli (L1), Fazziani (L2); Arcangeli 1, Gaffuri, Missiroli. Non entrate: Casotti, Lanzoni. All. Caliendo. Arbitri: Cervellati e Ancona. Troppo forte la capolistaImola, per la Fatroarriva ilko consecutivo, che conferma il percorso di crescita delle ragazze di coach Turrini, che senza Ferrari se la giocano alla pari e portano a casa ilset, perdendo però 3-1.resta a +9 sulla zona ...