Vola dal terrazzo per nove metri | 15enne muore sul colpo | indagano i carabinieri

Poteva avere conseguenze molto più gravi quando accaduto in un istituto scolastico a Lugo di Romagna, in provincia di Ravenna. Una sedia è stata lanciata da una finestra dell'ultimo piano sfiorando ... (orizzontescuola)

Massimo Ranieri torna in Calabria: sold out gli eventi in 3 città | DATE e INFO - Quattro date calabresi, quattro sold out: Massimo Ranieri torna dal vivo nei teatri ed è pronto a conquistare migliaia di spettatori con il nuovo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”. Giovedì 21 ...strettoweb

Le iene, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e gli ospiti - Va in onda oggi, martedì 19 marzo 2024, a partire dalle 21.25 su Italia 1, una nuova puntata de "Le iene" . Lo show di Davide Parenti,condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, continua questa sera ...today

Aeronautica-Agenzia Spaziale-Governo: un tridente per dare opportunità ‘cosmiche’ alle aziende - Convegno a Milano sulla Space Economy, nel 2030 giro d'affari previsto di 1.000 miliardi, oggi sono meno della metà (470) ...dire