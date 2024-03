“Voglio lei” Scelta clamorosa di Daniele a Uomini e Donne Ma si becca un secco no

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 19 marzo 2024)di, appena arrivato ed è già colpo di scena. Come abbiamo raccontato qui, nell’ultima puntata andata in onda il tronista ha raccolto pochi consensi tra il pubblico. Tra i “colloqui che sembrano di lavoro” con le ragazze scese per il consueto appuntamento al buio e l’atteggiamento “troppo arrogante e presuntuoso”, il nuovo arrivato non ha convinto la stragrande maggioranza dei telespettatori a giudicare dai commenti ai post del programma. Ma lunedì 18 marzo, proprio mentre andava in onda la puntata dedicata anche alle conoscenze del tronista modello, si sono tenute le nuove registrazioni del dating show di Maria De Filippi. A dare i dettagli, come sempre, il blogger Lorenzo Pugnaloni che definisce “clamoroso” quanto accaduto nel segmento dedicato appunto a. Leggi anche: “Ah, è il suo ...