“Voglio dirvi una cosa” Anita eliminata dal Grande Fratello | è successo fuori dalla porta rossa

Marco Liorni dice addio a Reazione a Catena , la commozione durante l’ultima puntata. Le sue parole in queste ultime ore stanno facendo il giro del web, soprattutto per tutti gli anni di ‘servizio’ ... (caffeinamagazine)

Grande Fratello, Fiordaliso dedica “Accidenti a te” a Beatrice Luzzi, ecco cosa è successo - “Bea è quella che vedi, è una donna che dice quello che pensa sempre, intelligente, però Voglio dirvi che lo sono tutti, ci sono alcuni ragazzi che forse non riescono a far capire quello che sono ...mondotv24

Antonella Clerici show a The Voice: prima si infuria, poi canta davanti ai coach - Super show di Antonella Clerici a The Voice Senior: prima si indigna perchè i giudici non si sono girati per una concorrente e poi sale sul palco per una sua esibizione ...ultimenotizieflash

The Voice Senior, Antonella Clerici contro i giudici: «Questa è proprio una di quelle volte in cui io non sono d’accordo». Cosa è successo - Le blind auditions di The Voice Senior sono terminate ieri sera, 15 marzo, con una querelle. Antonella Clerici ha presentato gli ultimi papabili concorrenti e tra di loro c'era anche ...leggo