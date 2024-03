Voci Silenziose | Opere potenti Donne | arte | disabilità | un evento organizzato da ANMIC

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Pisa, 19 marzo 2024 - In occasione del Mese delle, e quindi nell’ambito del cllone di eventi che il Consiglio Cittadino per le Pari Opportunità del Comune di Pisa, insieme all’Assessorato per le Pari opportunità, ha realizzato anche quest’ anno con le Associazioni del territorio per dare voce tutti insieme al tema dei diritti delle(l’Associazione Nazionale per la Tutela e Rappresentanza delle persone con, haper il giorno giovedi 21 marzo alle ore 9,30 una conferenza alla Gipsoteca di Pisa dal titolo "" .L'idea è quella di presentare figure di artiste che hanno ...