Vlahovic su Barone | «Un abbraccio a te e al popolo viola»

(Di martedì 19 marzo 2024) Le parole di Dusan, attaccante della Juventus, dopo la notizia della morte di Joe. Tutti i dettagli Dusan, attaccante della Juventus ed ex Fiorentina, ha ricordato Joedopo la notizia della morte tramite un post sui propri social. Il serbo si era trasferito in Italia proprio grazie all’ex dirigente. LE PAROLE – «Joe ci ha lasciati troppo presto ma quello che ha fatto vivrà per sempre. Grazie di tutto. Un pensiero alla famiglia e al». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUS NEWS 24