Vlahovic soffre con Allegri | “Alla Juve non è un top-player”

(Di martedì 19 marzo 2024) Negli ultimi mesiha inciso molto di più nellama da solo non è mai riuscito a trascinare la squadra: non è un top-. L’ex difensore di Bologna, Marsiglia e Atletico Madrid Stefano Torrisi ha parlato ai microfoni di TvPlay, spiegando che dal suo punto di vista Dusannon è un attaccante al livello dei grandi top-che hanno indossato la maglia dellaai suoi tempi. Dusan(LaPresse)?Uno che ha sempre impressionato Torrisi è stato Bobo Vieri. “Bobo era uno dei più forti centravanti del mondo, un misto tra Lukaku e Haaland. Strutturato come Lukaku, ma con più tecnica: se tirava a occhi chiusi, prendeva la porta. Come Inzaghi era un fenomeno a stare sul filo del fuorigioco, lui lo era nel sentire la porta. Era tosto”. “Il calcio ...

