Vittoria a Prato per il Club Arezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024), 19 marzo 2024 – Altra nettaquella conquistata sabato dalin trasferta aper 3-0,amara per un altro grave infortunio rimediato, questa volta a farne le spese è lo schiacciatore Andrea Amatucci che ad inizio primo set ha subito una brutta dislocazione della caviglia ed ha lasciato il match in barella. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Tornando al match gli Aretini sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Andreini Opposto, Conti e Amatucci schiacciatori, Cipolla e Nataletti al centro, Nandesi A. libero. Inizio del primo set abbastanza contratto per i Botoli che faticano ad ingranare la marcia giusta, di fronte una formazione molto giovane e con molte buone qualità che non si è lasciata pregare ...