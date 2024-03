Vitto e alloggio? Versilia off-limits per i forestieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) L’ombrellone a 50 euro, la camera d’albergo a 150, la cena di pesce senza pretese 80 euro. Cifre normali, anche se in tante attività si spende di meno (o di più). Un mese da commessa avventizia 600-800 euro, per il cuoco ben sistemato 1.500, il ragazzino portapiatti 500 euro, la cameriera a servizio pieno 1.000 euro. C’è anche chi prende di più, e chi fa straordinari in nero senza contributi. Lo chiamano libero mercato: secondo l’Unione europea il libero mercato – quello delle mega bollette di gas e luce – è quel cartello in cui chi vende tiene alti i prezzi; e chi compra, per esempio il lavoro in Italia, tiene basse le paghe. Oligopolio-oligopsonio. Mangiare la minestra o saltare la finestra. Quest’anno, dicono le associazioni imprenditoriali, non manca la manodopera stagionale come negli anni recenti (a parte i bagnini, ma quelli non si possono improvvisare: e nonostante le ...