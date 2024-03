Vis Toscano | Salvezza decisa gara per gara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) La Vis vuole chiudere in fretta la parentesi Cesena per concentrarsi subito sulla prossima partita con la Torres. Ma prima deve passare per l’analisi di una partita che ha comunque trasmesso sensazioni positive, nonostante il risultato. La squadra ha saputo restare innonostante il gol subito per un evidente errore della difesa, che ha lasciato solo Berti al quale non sembrava vero concludere in porta senza essere disturbato. Un errore di posizionamento, in questo caso di Tonucci che ha poi comunque tenuto in mano la difesa, che poteva aprire una voragine. Invece la squadra di Banchieri ha saputo restare sul pezzo, non si è sciolta né ha prestato il fianco, in una parola ha saputo soffrire un primo tempo che poteva terminare con un passivo ben maggiore se i biancorossi si fossero lasciati prendere dalla foga di pareggiare o, peggio, dallo ...