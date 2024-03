Violenza sulle donne – La Raggi | “Dramma case-rifugio a Roma aggravato da politiche del ‘no’  del Partito Democratico”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 19 marzo 2024) “L’emergenzaper levittime di, denunciata dalla stampa nazionale, non nasce certo oggi. Proprio due anni fa, infatti, il PD capitolino ha negato una svolta significativa in tal senso decidendo, del tutto inspiegabilmente, di bocciare la nostra mozione con cui chiedevamo di far fronte a tale problematica attraverso specifici accordi con le Associazionine maggiormente rappresentative del settore ricettivo, alberghiero ed extra alberghiero volti a garantire alloggi per 24/48 ore alleche fuggivano dai maltrattamenti dei loro compagni. Una soluzione nata da un caso reale che spinse la nostra consigliera Stefania Balsamà, recentemente scomparsa, a pagare di tasca propria l’alloggio per una mamma e una figlia che avevano deciso ...