Violenza su donne | studentessa in treno si salva grazie al bracciale anti stupro

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 19 marzo 2024) (Adnkronos) – Molestata e circondata da una baby gang mentre rientrava a casa in, sial. Vittima dell’aggressione Valentina, 17 anni. Con un’amica trascorre una giornata a Milano, poi il rientro a casa, nella provincia di Brescia. Il vagone in cui si siede Valentina è tranquillo, poco affollato. Decide L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Tlc, concluso a Palermo l’OpNet Wholesale Castle Tour Salvini: “Al lavoro entro 2024 per revisione sistema concessioni” Manovre Nato nell’Artico, Russia avverte: “Possibili incidenti militari” Federica De Cola: “La mia Barbara ...