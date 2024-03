Violenza domestica | quei video che vanno al cuore | che cos’è Bright Sky

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 marzo 2024 -, ne è vittima “una donna su 3 in tutto il mondo”. Lo ricorda l’ultima campagna social di Vodafone Group, breviche raccontano scene quotidiane, protagonista è una donna. Unin due tempi: l’entusiasmo di chi davanti a una telecamera spiega come truccarsi, allenarsi o cucinare la torta perfetta. Poi una voce maschile fuori campo, violenta e aggressiva, che attacca la protagonista. La colpa: essere vestita in modo troppo provocante o preparare troppi dolci mentre invece dovrebbe dimagrire. E naturalmente tutto viene detto “perché ti amo”. Ma non è affatto così. Il volto di quest’uomo lo possiamo solo immaginare. E’ quello del violento. A tutte le latitudini. La campagna è stata lanciata per l’International Women Week 2024, le attrici si esprimono in inglese con ...