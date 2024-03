Villongo | uomo di 74 anni cade dalla bici | trasportato con l’elisoccorso | è grave

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 19 marzo 2024). Elisoccorso in azione anella mattinata di oggi (martedì 19 marzo). L’allarme è scattato intorno alle 10,15 in via Aldo Moro: un 74enne è stato soccorso dalin codice rosso per le ferite riportate dopo essere cadutosua. Rimane da ricostruire l’esatta dinamica: non è ancora noto se si tratti di un incidente stradale o di un malore. Sul postodecollato da Bergamo, un’ambulanza e un’auto medica. Seguono aggiornamenti. Vuoi rimanere sempre aggiornato con le ultime notizie di Bergamonews? Clicca su questo link ed entra nel nostro canale Whatsapp, dove potrai ricevere le news più importanti della giornata.