Viktorija Mihajlovic e il dolce ricordo di Sinisa nel giorno della festa del papà | “Auguri al mio eroe | ti amerò per sempre”

(Di martedì 19 marzo 2024) Bologna, 19 marzo 2024 – Nelladel, la famigliahanno voluto dedicare un pensiero a, a poco più di un anno dalla sua scomparsa. Ildell'ex allenatore del Bologna rimane vivido nelle figliee Virginia e nella moglie e, in questa giornata speciale, è inevitabile che la mancanza si senta ancora di più. Il messaggio di Virginia, in particolare, ha dedicato aun lungo epensiero in una story su Instagram, in cui ha ripercorso il periodomalattia e il ricovero all’ospedale Sant’Orsola: "tutto di questo posto – ha esordito Virginia – L'odore ...