Vigevano | furto in ditta di metalli | rubati 5 autocarri parcheggiati nel cortile

(Di martedì 19 marzo 2024)(Pavia), 19 marzo 2024 - Si sono introdotti neldellae hanno rubato cinquevuoti. I ladri sono entrati in azione nella notte per mettere a segno ilche è stato scoperto alla riapertura di oggi, martedì 19 marzo. In viale Artigianato asono stati chiamati, verso le 7.30, i carabinieri, intervenuti con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di. Nella sede di un'azienda del settore dei, i malviventi non avrebbero portato via né acciaio né ferro né altrinon ferrosi come alluminio, ottone, rame, bronzo e ghisa, evidentemente più protetti all'interno del magazzino, ma forse non d'interesse nonostante il valore. Per i ladri erano più importanti i mezzi di ...

