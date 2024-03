Video autentico | Antonio Caprarica non ha dubbi sul video di Kate

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 19 marzo 2024) Dopo la foto, il. Il nome diMiddleton negli ultimi giorni è balzato agli onori di cronaca per lo scatto modificato e poi pubblicato dalla regina del Galles stessa. Qualcuno lo ha reputato un gesto poco rispettoso nei confronti del popolo britannico, qualcun altro ha pensato che la mossa nascondesse qualche dettaglio sulla salute della futura regina da non poter rivelare. Poi, ieri, ha iniziato a circolare in rete il filmato in cui, accompagnata dal principe William, va a fare la spesa e quelle immagini hanno dato avvio a un gioco impazzito di ipotesi e di supposizioni. A Pomeriggio Cinque, il programma di informazione condotto da Myrta Merlino,si è espresso sul caso che tanto sta facendo discutere. "Ormai siamo in pieno delirio. Non è una ...