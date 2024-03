Viaggio nelle istituzioni dell’Unione Europea | il Parlamento di Strasburgo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 19 marzo 2024) Dopo aver illustrato le origini e le tappe dell’integrazione comunitaria, iniziamo a conoscere come funzionano le. Una premessa, forse scontata ma non banale (visto l’analfabetismo istituzionale che ci circonda). L’Unioneha come principi fondatori ed irrinunciabili quelli tipici di una democrazia liberale occidentale. Il Trattato di Lisbona infatti riafferma e sancisce la tripartizione dei poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario) fondati sul principio dello stato di diritto e del principio di legalità. Principi, tanto per capirci, che impediscono che un giornalista o un oppositore politico possano morire in carcere senza processo o condannati dopo processi farsa. Guardando al potere legislativo, la prima istituzione comunitaria di cui ci occupiamo è ilEuropeo, l’unica ...