Viabilità Roma Regione Lazio del 19-03-2024 ore 15 | 30

(Di martedì 19 marzo 2024)DEL 19 MARZOORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PROVINCIALE CLAUDIA BRACCIANESE SONO IN CORSO OPERAZIONI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 34 NEI PRESSI DI ORIOLONO, SI RACCOMANDA LA DOVUTA PRUDENZA; ATTENZIONE ANCHE SULLA A12, DOVE E’ SEGNALATA PRESENZA DI PERSONALE SU STRADA PER LAVORI TRA SANTA MARINELLA E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE A SEGUITO DI MODIFICHE DI SERVIZIO LA FREQUENZA DEI TRENI SARA’ OGNI 20 MINUTI DAL LUNEDÌ AL SABATO E OGNI 22 MINUTI LA DOMENICA E I GIORNI FESTIVI. LE PRIME PARTENZE DEI TRENI DAI CAPOLINEA VERRANNO EFFETTUATE ALLE 5.15, MENTRE ...