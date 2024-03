Viabilità Roma Regione Lazio del 19-03-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 19 marzo 2024)DEL 19 MARZOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A12-CIVITAVECCHIA PER LAVORI IN CORSO CI SONO RALLENTAMENTI TRA SANTA MARINELLA E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE, RACCOMANDIAMO PRUDENZA PER LA PRESENZA DI PERSONALE SU STRADA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA; E SEMPRE CON RIFERIMENTO AI CANTIERI, SULLA DIRAMAZIONESUD DALLE 21 DI STASERA E FINO ALLE 5 DI DOMANI 20 MARZO SARA’ CHIUSO PER LAVORI LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO CATONE IN ENTRATA PER IL TRAFFICO DIRETTO SULLA A1: IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE L’USCITA DI SAN CESAREO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL ...