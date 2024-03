Viabilità Roma Regione Lazio del 19-03-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 19 marzo 2024)DEL 19 MARZOORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAVEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE PERMANGONO CODE DA VIA TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLA-FIUMICINO, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA MAGLIANA, E SULLE CONSOLARI CASSIA, AURELIA, FLAMINIA E SALARIA; CIRCONE CHE INVECE STA RIENTRANDO NELLA NORMA SUL RACCORDO ANULARE, CODE RESIDUE SONO ANCORA PRESENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral