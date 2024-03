Viabilità Roma Regione Lazio del 19-03-2024 ore 09 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 19 marzo 2024)DEL 19 MARZOORE 9.05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DI POMEZIA STA PROVOCANDO DISAGI SULLA PONTINA, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE; PROSEGUENDO SULLA PONTINA UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASTELNO E IL BIVIO PER PRATICA DI MARE; ATTENZIONE ANCHE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA MAREMMANA INFERIORE NEI PRESSI DI GUIDONIA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE ALLL’ALTEZZA DEL KM 25 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; E IL TRAFFICO E’ INTENSO SULLA RETE VIARIA, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO: INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST; A PARTIRE ...