Viabilità Roma Regione Lazio del 19-03-2024 ore 08 | 45

(Di martedì 19 marzo 2024)DEL 19 MARZOORE 8.30 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACOME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’: VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST; A PARTIRE DALLO STESSO RACCORDO CODE IN ENTRATA SULLA-FIUMICINO, SULLA DIRAMAZIONENORD DA SETTEBAGNI AL RACCORDO, E SULLE CONSOLARI CASSIA , AURELIA, FLAMINIA E SALARIA; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA, IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA PRENESTINA FINO ALL’USCITA PER L’AURELIA; CI ...