Vi spiego rischi e prospettive della cybsersecurity nell’era dell’AI L’analisi di Contini

(Di martedì 19 marzo 2024) La trasformazione digitale in atto, in tutti i settori di attività umana, sta subendo una ulteriore accelerazione grazie all’avvento dell’Intelligenza Artificiale (IA) nelle sue varie declinazioni. L’AI rappresenta sia una minaccia che uno strumento indispensabile per la cybersecurity. I dati recenti pubblicati da MarketsandMarkets evidenziano una crescita esponenziale del settore cyber AI, con un fatturato che dovrebbe triplicare da 22,4 miliardi nel 2023 a 60,6 miliardi di dollari entro il 2028. Un’accelerazione nel mercato che già oggi, secondo lo studio “Cybersecurity Workforce Study” di ISC2, mette in evidenza una carenza di 4 milioni di professionisticybersecurity al livello globale. Questa stessa tecnologia può al tempo stesso costituire una seria minaccia alla sicurezza digitale globale. Il caso WannaCry, un attacco cibernetico che sfruttò l’IA per ...