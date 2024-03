Verona-Milan | non solo Pulisic e i subentrati | ecco i momenti chiave

(Di martedì 19 marzo 2024), di seguito, idi, match giocatosi ieri alle 15:00 e terminato 2-0 in favore dei rossoneri di Stefano Pioli

Theo Hernández è stato votato migliore in campo di Verona-Milan 1-3 dai tifosi rossoneri sull'app ufficiale del Diavolo. Le motivazioni (pianetamilan)

Milan: ecco la probabile formazione contro la Fiorentina - Dopo la vittoria con il Verona per 3-1, gli uomini di Pioli sono chiamati sabato 30 marzo alle ore 20:45 ad affrontare la Fiorentina all'Artemio Franchi. Il Milan attualmente è secondo a 62 punti, +19 ...ilmilanista

Milan: ecco la rivincita di Samuel Chukwueze - I suoi gol decisivi, uno contro il Newcastle e l’altro contro il Verona, hanno avuto un impatto significativo, portando il Milan al secondo posto in classifica e mantenendolo in corsa per l’Europa ...newsmondo

Pastore: “Ammonizione a Theo all’italiana, vi spiego cosa non mi convince” - In esclusiva nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi' ha parlato il giornalista de Il FoglioGiuseppe Pastore che ha detto: "L'ammonizione di The ...ilmilanista