Ventenne leccese ritrovato morto ad Amsterdam | era sparito da sabato L’allarme lanciato sui social

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Di lui non si avevano notizie da oltre una settimana. Un 20enne di Lecce, Alessio Giannaccari, è stato trovatoad. La sua foto era stata diffusa suidai genitori preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto col figlio. A darealle autorità olandesi è stato il padre del giovane, un imprenditore nel settore della ristorazione. Sua madre è un’avvocata. “Vi chiedo gentilmente di girare questa foto a vostri parenti, amici o conoscenti che per qualsiasi ragione si trovino ad…Alessio Giannaccari,, in Olanda per ragioni lavorative, non dà notizie di sé alla sua famiglia e ai suoi amici damattina…aiutiamo in tutti i modi i suoi genitori! Grazie a tutti!!” l’appello fatto circolare sui...