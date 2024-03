Venduto il terzo lotto dell’ex Cassinazza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024) Terrenocascina: ildi via Nenni, al polo Mirandolina, messo all’asta, è andato al miglior offerente (c’è stato un solo soggetto interessato) e la dismissione dell’area di quasi 3.300 metri quadrati permetterà al Comune di incassare poco meno di 200mila euro. La prima porzione del bene, di oltre 5mila metri quadrati, era stata alienata tempo fa dal Comune per oltre 362mila euro mentre un altro spicchio è stato invece mantenuto tra i beni comunali e adibito a campo macerie per addestrare i cani da soccorso della Protezione Civile. Una tranche del “gruzzolo“ che l’amministrazione municipale incasserà a breve dalla vendita delmolto probabilmente coprirà la quota parte (100 mila euro) per la riqualificazione della ...