Velox a Osteria di Ravenna | dalla mezzanotte attivo lungo il Dismano

(Di martedì 19 marzo 2024)), 19 marzo 2024. Lo scorso 26 gennaio era stato danneggiato e reso inutilizzabile. Poco meno di un mese e mezzo dopo (7 marzo) era stato nuovamente installato, testandone (prima di procedere alla sua attivazione) le caratteristiche e l’affidabilità. Stiamo parlando dell’autofisso situato sulal chilometro 6+470 della strada provinciale 118 adi, strumento chedi oggi (martedì 19) sarà di nuovoin modalità sanzionatoria 24 ore su 24, con rilevamento della velocità in direzione Cesena. Il limite di velocità in questo tratto di strada è di 70 chilometri orari. Si ricorda che la finalità dell’impiego di tali strumenti è quella di far diminuire la velocità dei veicoli ...

