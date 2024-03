Vela | Europei Formula Kite 2024 | partenza a razzo di Pianosi | molto bene anche Boschetti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 19 marzo 2024) Prima giornatapositiva in casa Italia ai CampionatiOpendi, in corso di svolgimento nelle acque del Mar Menor (Murcia, Spagna) fino a domenica 24 marzo. Quest’oggi, a causa di un vento non sempre stabile e sufficientemente forte, sono state completate solamente due prove nelle varie flotte femminili e tre in quelle maschili (rispetto alle 4 in programma alla vigilia). A Los Alcázares c’è stata davvero un’ottimaper il campione d’Europa uscente Riccardo, l’unico a vincere entrambe le regate disputate insieme all’austriaco Valentin Bontus. Alle spalle della coppia di testa, troviamo al terzo posto della classifica generale a quota 3 punti il fuoriclasse singaporiano Maximilian Maeder e a seguire il secondo azzurro ...