Vedi la Elly? Va forte! | la frase rubata a Bersani in auto | ecco cos' è il Pd

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) A ognuno la sua spina nel fianco. Ugo Tognazzi, in un celebre film di Pupi Avati di mezzo secolo fa, era il Fico fiorone. Quella di Pier Luigiinvece si chiamava Beppe Fioroni. Surreale a tratti ma illuminante la conversazione confidenziale intra l'ex segretario del Pd e Diego Bianchi in arte Zoro, a Propaganda Live. «Stai più in tv oggi di prima, sei un influencer», lo blandisce il conduttore del salottino più “de sinistra” di La7. «Ora che la Ferragni è un po' in difficoltà...», gigioneggia l'intervistato. «Sei come una rockstar, tutti ti vogliono. Com'è?». «La differenza è che prima quando parlavo dovevo pensare a Fioroni... Adesso l'età mi consente di dire quello che penso». «Puoi dire quel caz***o che ti passa per la testa», se la ride Zoro. Giusto, ma a volte forse un guaio. Sulla Schlein, per esempio, l'uomo di Bettola pare avere ...