Vasiliou Bms | Da oltre 60 anni impegnati contro malattie cardiovascolari

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar. (Adnkronos Salute) - “Da60, Bristol Myers Squibb è impegnata nella lottale, siamo presenti in questo ambito con una tradizione talmente importante tanto da spingerci a continuare ad investire nel cardiovascolare. Recentemente abbiamo anche completato l'acquisizione di un'azienda, una biotech specializzata nello sviluppo di molecole di precisione nel cardiovascolare, e questo è un cambio di paradigma che in altre aeree terapeutiche c'è stato 10-15fa”. Così all'Adnkronos Regina, General Manager di Bristol Myers Squibb Italia, in occasione della presentazione – oggi al Senato - del primo Report italiano sulle cardiomiopatie che in nel nostro Paese colpiscono 350mila persone. "Grazie alle nuove ...