Vangelo di oggi 19 Marzo 2024 | Mt 1 | 16 18-21 24a | Video commento

(Di martedì 19 marzo 2024) Ascoltiamo e meditiamo ildi martedì 19, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa”. “Dall’esempio di San Giuseppe viene a tutti noi un forte ... L'articolodi19: Mt 1,16.18-21.24aproviene da La Luce di Maria.

Accolti dal Papa "Un incontro familiare. Poi ci ha chiesto di ringraziare i sacerdoti" - L'arcivescovo di Spoleto-Norcia, Renato Boccardo, ha definito l'incontro con Papa Francesco come familiare durante la "Visita ad limina apostolorum" dei vescovi umbri. Il Pontefice ha incoraggiato i v ...lanazione

La vera gloria. Glorificarsi significa “amare fino a dare la vita”; ancora, “donarsi, rendersi accessibile, offrire il suo amore - Dalla croce, che Francesco chiama “cattedra di Dio”, il Signore “ci insegna che la gloria vera, quella che non tramonta mai e rende felici, è fatta di dono e perdono” ...difesapopolo

San Giuseppe ci insegna a trovare nella preghiera la luce per agire in modo giusto - Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, La figura di Giuseppe di Nazareth è già in se stessa una pagina di Vangelo, anzi dovremmo ...famigliacristiana