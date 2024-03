Valzer delle panchine Pescara | Bucaro si è dimesso Ecco Cascione

(Di martedì 19 marzo 2024) Giovanniha rassegnato le dimissioni da allenatore dele la società ha scelto in Emmanuelil nuovo allenatore.le società del girone B della serie C che hanno cambiato guida tecnica: Ancona: Donadel sostituito da Gianluca Colavitto; Carrarese: Antonio Calabro ha sostituito Dal Canto; Fermana: esonerati prima Bruniera e poi Protti, ora c’è Andrea Mosconi; Olbia: Marco Gaburro ha sostituto Greco; Perugia: esonerato Baldini e preso Alessandro Formisano;: Zeman si è, poiche ha llasciato l’incarico e ora Emmanuel; Pineto: Roberto Beni ha sostituto l’esonerato Amaolo; Recanatese: esonerato il 14 febbraio Pagliari e preso Giacomo Filippi; Rimini: Emanuele Troise al posto dell’esonerato Raimondi; ...

