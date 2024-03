Va in caserma | lo arrestano Frodi finanziarie in Brasile Ricercato abitava in paese

(Di martedì 19 marzo 2024) È andato dai carabinieri per avere alcune informazioni ed è stato arrestato. Così un 40enne cremasco che negli anni scorsi aveva commesso reati in. L’uomo era rientrato in Italia e si era stabilito a Vailate, ritenendo di potersi lasciare alle spalle un passato ingombrante. Secondo quanto riferito dai carabinieri nel dispositivo del mandato di cattura internazionale emesso dallo Stato sudamericano, il cremasco nel 2019 aveva fondato una specie di banca a Itajai, nello Stato di Santa Catarina, e aveva convinto numerose persone ad affidargli dei soldi con la promessa di investirli e dare loro la possibilità di guadagni ben superiori alla media per poi invece sparire, lasciando ammanchi. Quando il cremasco aveva fatto perdere le proprie tracce in, gli investitori che gli avevano affidato i soldi avevano presentato denuncia e le forze ...

