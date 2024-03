Usa | all’Ambasciata italiana le celebrazioni per l’8 marzo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 19 marzo 2024) L’Ambasciata d’Italia a Washington di cui l’Ambasciatore Mariangela Zappia e la rete consolare negli Usa celebrano la giornata internazionale della donna e il mese dedicato alla storia delle donne negli Stati Uniti con un ricco programma di iniziative L’Ambasciata, insieme all’Istituto Italiano di Cultura, ha in programma varie iniziative tra cui: la mostra di artiste contemporanee italiane “Confluences: Intersectional Visions of Italy”, in programma fino al 7 aprile presso la galleria d’arte dell’Università di Georgetown; una serie di proiezioni di film restaurati con l’attrice premio Oscar Anna Magnani “Il Cinema Ritrovato on Tour” in programma tra il 6 e il 10presso la National Gallery of Art e in vari altri centri della capitale americana; un tour speciale della mostra “Across the Great Atlantic: Art of the Italian Diaspora in the Americas of the 20th ...