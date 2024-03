Urso | sull' ex Ilva lunedì spiegheremo quanto fatto e i piani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Al tavolo tecnico di25 con i sindacati e le imprese dell'indotto'ex"renderemo conto di quello che abbiamoin queste settimane" e "presenteremo le prospettive per il rilancio di quei siti siderurgici". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, a margine della presentazione a Roma della nuova sede della stampa estera.ha vantato da parte del governo "un sostegno pieno e significativo al rilancio dei siti siderurgici, anche con le risorse necessarie per la manutenzione e la messa in sicurezza degli impianti, un sistema di salvaguardia per le imprese dell'indotto e della filiera, sia perriguarda i crediti che avanzano, sia perriguarda l'eventuale cassa integrazione". "La nostra ...