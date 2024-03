Uomini e Donne | Anticipazioni | Daniele Fa Richiamare Beatriz!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di martedì 19 marzo 2024) Nell’ultimissima registrazione diil nuovo tronista ha chiesto diuna ex corteggiatrice di Brando. Di cui si tratta? DiD’Orsi, la quale però ha scelto di non fermarsi in studio per corteggiare. Maretta tra Ida e Mario con quest’ultimo che ha fatto un gesto eclatante in esterna. Petali rossi invece per una coppia del Trono Over che ha deciso di uscire insieme da. Ecco tutto ciò che è accaduto in studio!fa: lei dice ‘no’! Poche ore fa si è tenuta una nuova registrazione didove non sono mancati i colpi di scena, soprattutto al Trono Classico. Il nuovo tronistaha ...